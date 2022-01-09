  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات

الصحة السعودية: 3460 إصابة جديدة بكورونا

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الأحد 9 يناير 2022 - 1:44 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
الصحة السعودية: 3460 إصابة جديدة بكورونا

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 3460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يصبح إجمالي الإصابات بالفيروس 578753 حالة، فيما تم تسجيل 843 حالة تعافي، ليصبح إجمالي المتعافين 546614 حالة.

وأضافت الوزاؤة في بيان لها اليوم الأحد بأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصبح إجمالي الوفيات 8893 حالة.

وكشفت أن عدد الحالات الحرجة بلغ 141 حالة. ودعت الجميع إلى المبادرة بإكمال جرعات اللقاح، حيث بلغ إجمالي الجرعات المعطاة 52445614 جرعة.

المصدر: RT

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة