مراسم افتتاح كأس إفريقيا بحضور أقدم رئيس في العالم وزوجته (صور)

كل الوطن – وكالات: جرت مراسم افتتاح النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، في ملعب “باول بيا ستاديوم” في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وحضر مراسم حفل افتتاح البطولة، الرئيس الكاميروني بول بيا وزوجته، الذي يحكم البلاد نحو 40 عاما منذ 6 نوفمبر 1982 وهو أقدم رئيس في العالم، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينيو، ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة وغيرهم من الشخصيات.

#TotalEnergiesAFCON2021

Everything is set for the opening ceremony #TotalEnergiesAFCON2021 #CAN2021 #AFCON2021 #TeamCameroonpic.twitter.com/op8x8Ir0SM

— ADI (@AfricaDigitali) January 9, 2022