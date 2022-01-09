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شجار في أولى جلسات البرلمان العراقي يتسبب بنقل رئيس السن إلى المستشفى (صور + فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الأحد 9 يناير 2022 - 9:08 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
شجار في أولى جلسات البرلمان العراقي يتسبب بنقل رئيس السن إلى المستشفى (صور + فيديو)

كل الوطن – وكالات: أفاد مراسل روسيا اليوم RT في العراق، اليوم الأحد، بأن شجارا اندلع خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب، نقل على أثره رئيس السن محمود المشهداني إلى المستشفى.

وأوضح مراسل روسيا اليوم RT، أن الشجار وقع بين أعضاء “الكتلة الصدرية” التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” الذي يضم الأطراف المعترضة على نتائج الانتخابات، بسبب آلية اختيار رئيس المجلس.

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وأضاف أن معلومات لم تتأكد تفيد بتعرض رئيس الجلسة إلى الضرب، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وظهر رئيس السن محمود المشهداني وهو يحمل من قبل عناصر حماية مجلس النواب لنقله إلى المستشفى، قبل أن يظهر في صورة أخرى مع زعيمي ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، وحركة “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي وهما يزورانه خلال تلقيه العلاج.

المصدر: RT

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