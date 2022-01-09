مصر.. مشاهد صادمة لفتيات يستغثن في دار الأيتام من محمد الأمين (فيديو)

كل الوطن – وكالات: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بفيديو احتوى على اعترافات صادمة للمجني عليهن في قضية رجل الأعمال محمد الأمين، المتهم بالإتجار بالبشر والتعدي على فتيات من داري أيتام أسسهما.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر به بعض الفتيات وهن يستغثن من محمد الأمين الذي استغل كونهن أيتام.

وقالت إحدى فتيات الدار الذي يملكها رجل الأعمال محمد الأمين طبقا لما ورد في تقرير عن الدار رفع لوزارة التضامن المصرية: “كان كل ما يحط إيده على جسمي أعيط، لما لقاني بعيط كثير جابلي ورقة وقالي تعالي امضي على الورقة دي وتبقي مراتي، ولما سألته إيه الورقه دي قالي ورقة جواز”.

وورد أيضا بالتقرير المفصل لمحامي التضامن الاجتماعي، شهادة لفتاة أخرى نصها: “جابلنا سماعات في أوضته وكان بيجيبني أنا وأخواتي البنات في أوضته ويقول لنا يلا نشوف مين أحسن واحده فيكم بترقص بعد ما المشرفين تنام”.

وكشفت الفتيات أنه “ذهب بهن للساحل الشمالي واشتري لكل واحده فيهن ملابس ومايوهات بيكيني، وأن من تعترض على تصرفاته المشينة التى تحمل كثير من التحرش بأجسادهن يقوم بحبسها في غرفتها، فضلا عن تهديدهن بإعادتهن لدور الأحداث”.

وأمرت النيابة العامة بوقت سابق من اليوم، بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار بالبشر بالتعامل في أشخاص طبيعية، وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم، أن “المتهم استغل ضعف الفتيات بقصد التعدي عليهن جنسيّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه ممن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر”.

فيما قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن مؤسسة “الأيدي الأمينة” لرعاية الفتيات لرجل الأعمال الأمين في بني سويف، أُغلقت فورا بعد اكتشاف مخالفات يُحاسب عليها القانون.

وأضافت في بيان صحفي أن “الوزارة بادرت بإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ولم يكن في مقدورها الإعلان عن حجم المخالفات التزاما منها بسير التحقيق، والأمر الآن قيد التحقيق في النيابة العامة”.

المصدر: RT