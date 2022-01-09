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وائل الإبراشي في ذمّة الله

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الأحد 9 يناير 2022 - 9:41 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
وائل الإبراشي في ذمّة الله

كل الوطن – مصراوي: توفى الإعلامي وائل الإبراشي اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة من تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أكثر من عام.

وولد يوم 26 أكتوبر من عام 1963، ليتوفى عن عمر ناهز الـ58 سنة، بعد فترة طويلة قضاها في مجال الإعلام المقروء والمرئي.

وفي نوفمبر الماضي، نفت مصادر مقربة من الإبراشي، عددًا من الشائعات المتعلقة بوفاته التي كانت تنتشر من وقت لآخر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكدت المصادر وقتها أن الحالة الصحية للإعلامي تحسنت بشكل كبير، لافتة إلى أن المقربين منه يحفزونه طوال الوقت للظهور مرة أخرى.

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