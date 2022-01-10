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مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم 9 أطفال في حريق بمبنى سكني بنيويورك الأمريكية (فيديوهات)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 57 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 10 يناير 2022 - 12:24 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كل الوطن – وكالات: أفادت وكالة “أسوشيتيد برس” بمقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم 9 أطفال في حريق شب في مبنى سكني في مدينة نيويورك الأمريكية.
ونقلت الوكالة عن مفوض الإطفاء بالمدينة قوله إن “هذا الحريق هو أحد أسوأ الحرائق في الذاكرة الحديثة”.
وأشارت إلى أن العشرات أصيبوا في الحريق، فيما نقل 32 منهم على الأقل إلى المستشفى.
وأوضحت أن حوالي 200 عنصر من فرق الإطفاء في المدينة هرعوا إلى مكان الحريق الذي وقع في الطابق الثالث من مبنى توين بارك المكون من 19 طابقا في حي برونكس.
ويأتي هذا الحريق بعد أيام فقط من حريق في منزل في فيلادلفيا أسفر عن مقتل 12 شخصا، من بينهم ثمانية أطفال.

 

المصدر: “أسوشيتد برس” + RT

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