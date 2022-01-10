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السعودية.. القبض على مواطنين لحيازتهما 36 كغ من الحشيش

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الإثنين 10 يناير 2022 - 3:01 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
السعودية.. القبض على مواطنين لحيازتهما 36 كغ من الحشيش

كل الوطن – وكالات: ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، الأحد، القبض على مواطنين لحيازتهما 36 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر في مدينة خميس مشيط.

وصرح متحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط 36 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، بحوزة مواطنين في محافظة خميس مشيط.

وأشار المتحدث إلى أن المخدرات كانت مخبأة بطريقة سرية في تجاويف مركبة أحدهما، مؤكد أنه جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

المصدر: “عكاظ”

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