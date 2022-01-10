ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحصل على لقب الشخصية العربية الأبرز للعام 2021

كل الوطن – وكالات: حصل ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان على لقب الشخصية العربية الأبرز للعام 2021 وفق استطلاع الرأي الذي أجراه موقع RT.

وشارك في التصويت الذي بدأ في 16 من ديسمبر 2021 وانتهى عند منتصف ليلة التاسع من يناير 2022 ما مجموعه (5320927) شخصا، صوّت منهم لصالح ولي العهد السعودي (1947362) بواقع 36.7%.

فيما احتل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز المركز الثاني بمجموع أصوات (1810194)، ما نسبته 34% من الأصوات.

تلاه العاهل الأردني عبد الله الثاني في المرتبة الثالثة بمجموع أصوات (1387643) ما نسبته 26.1% من مجمل الأصوات.

وجاء ترتيب باقي المشاركين في التصويت على النحو التالي:

المركز الرابع: زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر (88069 صوتا) وبنسبة 1.7% من الأصوات.

المركز الخامس: العاهل المغربي الملك محمد السادس (19453) وبنسبة 0.4% من الأصوات.

المركز السادس: الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون(17316) صوتا، وبنسبة 0.3% من الأصوات.

المركز السابع:الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله (10857 صوتا) ونسبة 0.2% من الأصوات.

المركز الثامن:الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي(10573)صوتا، وبنسبة 0.2% من الأصوات.

المركز التاسع: الرئيس السوري بشار الأسد (6042) صوتا، بنسبة 0.1% من الأصوات.

المركز العاشر: رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان (4969) صوتا، بنسبة 0.1% من الأصوات.

تابع باقي الترتيب في الصورة أدناه!

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تاريخ النشر: 16.12.2021 | 04:36 GMT

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

34% (1810194)

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

36.7% (1947362)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

0.2% (10573)

الرئيس السوري بشار الأسد

0.1% (6042)

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد

0% (1507)

حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم

0% (1240)

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

0.1% (4002)

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

0% (512)

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين

26.1% (1387643)

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

0% (530)

سلطان عمان هيثم بن طارق

0% (875)

العاهل المغربي الملك محمد السادس

0.4% (19453)

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

0.3% (17316)

الرئيس التونسي قيس سعيد

0% (1586)

رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن

0% (153)

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

0% (638)

الرئيس اللبناني ميشال عون

0% (313)

الرئيس العراقي برهم صالح

0% (227)

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي

0.1% (2748)

رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان

0.1% (4969)

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

0% (371)

القائد العام لـ “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر

0% (201)

رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة

0% (236)

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش

0% (172)

الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله

0.2% (10857)

زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر

1.7% (88069)

زعيم حركة “أنصار الله” في اليمن عبد الملك الحوثي

0% (1436)

رئيس حركة حماس يحيى السنوار

0% (948)

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية

0% (754)

عدد المشاركين 5320927

المصدر: RT