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“عام القهوة السعودية 2022”.. (فيديو + صور)

كل الوطن - فريق التحرير10 يناير 2022آخر تحديث : الإثنين 10 يناير 2022 - 4:21 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
“عام القهوة السعودية 2022”.. (فيديو + صور)

كل الوطن – الرياض: احتفالا بـ”عام القهوة السعودية 2022″ الذي اختارته وزارة الثقافة، باشرالعديد من الشركات والجهات في المملكة بالمشاركة في هذه المراسم الشعبية.

ويأتي ذلك في إطار “تعزيز مكانة القهوة السعودية باعتبارها رمزاً ثقافياً أصيلا”، حيث أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق شعار “عام القهوة السعودية 2022″، في سياق احتفائها بعنصر ثقافي مرتبط بهوية وثقافة المملكة.

من جهتها، أطلقت شركة الاستشارات “نِفال” دليل “الذهب الأخضر” عن القهوة السعودية، تزامنا مع رؤية وزارة الثقافة وهيئة فنون الطهي بتدشين “عام القهوة السعودية 2022”.

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من جهتها، احتقلت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بـ”عام القهوة” عبر تقديم الطالب وسام المالكي، وقالت: “بمناسبة اختيار عام القهوة السعودية 2022، نشرفُ بموهوبنا الطالب وسام المالكي على بحثه العلمي في توظيف الروبوتات لمساعدة مزارعي البن أثناء عملية التجفيف وفرز البن من خلال مشاركته في إبداع 2022”.

هذا وأعلنت وزارة الثقافة عن تخصيص ركن خاص بتقديم القهوة في “رالي داكار 2022″، الذي تستضيفه المملكة.

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