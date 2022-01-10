  1. الرئيسية
  2. »
  3. الصحة والجمال

طريقة لتخفيض خطر الإصابة بالسرطان

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الإثنين 10 يناير 2022 - 8:18 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
طريقة لتخفيض خطر الإصابة بالسرطان

كل الوطن – وكالات: كشفت الطبيبة البريطانية شيرين قسام، فائدة النظام الغذائي النباتي الذي يسمى أحيانا ” حمية يناير” للوقاية من السرطان.

وأوضحت الطبيبة، أن المواد الغذائية في النظام الغذائي النباتي بما فيها الفواكه والخضروات والبقول والمكسرات والحبوب، غنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية والمواد المغذية النباتية والألياف الغذائية، ما يقلل من خطر الالتهابات والإجهاد وتمنع نشوء هرمونات النمو.

وتقول، “إن هذه المواد تؤثر في الآلية الأساسية لتكاثر الخلايا السرطانية”.

وتنصح الدكتورة بالتخلي عن اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وبالإضافة إلى هذا، تشير الطبيبة إلى نتائج الدراسة التي أجراها علماء جامعة أكسفورد ، التي تفيد بأن النباتيين أقل عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 19 بالمئة مقارنة بالآخرين. مشيرة إلى أن بعض الآثار الإيجابية للتحول إلى نظام غذائي نباتي تظهر فورا، والبعض الآخر مع مرور الوقت. كما تنخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسكري وغيرها.

المصدر: نوفوستي

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة