  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات

بالزي السعودي..السفير الياباني يزور برفقة زوجته قرية “زمان” ويؤدي رقصات تقليدية سعودية (فيديو + صور)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 11 يناير 2022 - 7:33 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
بالزي السعودي..السفير الياباني يزور برفقة زوجته قرية “زمان” ويؤدي رقصات تقليدية سعودية (فيديو + صور)

كل الوطن – وكالات: نشر السفير الياباني لدى السعودية، فوميو إيواي، مقطع فيديو وصورا توثق زيارته وزوجته لقرية زمان بشمال الرياض، ومشاركته في احتفال أدى خلاله رقصات سعودية تقليدية.

وعلى حسابه في “تويتر”، نشر السفير فوميو إيواي صورة له ولزوجته خلال زيارة القرية مرتدين الزي السعودي، وقال معلقا: “قمت بزيارة إلى قرية زمان هذه الليلة برفقة أم كوجي، وهذه القرية تحت إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وقد سرني مشاهدة الجهود المبذولة للحفاظ على التقاليد والفنون التراثية في المملكة، وأنا على يقين بأن التقدم الحقيقي يتماشى مع القيم والتراث الأصيلة في كل المجتمعات”.

المصدر: RT

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة