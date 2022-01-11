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بالفيديو..أول فندق 5 نجوم للإبل بالسعودية وتفاعل في مواقع التواصل

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : الثلاثاء 11 يناير 2022 - 8:15 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
بالفيديو..أول فندق 5 نجوم للإبل بالسعودية وتفاعل في مواقع التواصل

كل الوطن – وكالات: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأول فندق للإبل في المملكة العربية السعودية، يشرح تفاصيل ومميزات وخدمات هذا الفندق الأول من نوعه في العالم.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره نادي الإبل السعودي، معلقا عليه بالقول: “تطمن”.. الفندق الأول من نوعه في العالم، بـ 120 غرفة فندقية للإبل”.

وكشف التقرير المصور أن “الفندق وعبر غرفه الـ120، يقدم كافة الخدمات الفندقية، ويخدم في هذا الفندق أكثر من 50 شخصا، ما بين خدمة الغرف والعناية والاهتمام والحماية أيضا”.

وأضاف التقرير أن “الفندق “تطمن” هو الأول من نوعه على مستوى العالم يقدم وجبات، ويقدم خدمات العناية بالإبل والاهتمام بها، حتى بالشكل والمظهر العام لها، وحتى الحليب يقدم ساخنا”.

وفي إطار الحديث عن عملية الدفع، أشار التقرير إلى أنها تتم “بالليلة، وتكلف 400 ريال سعودي ( نحو 106 دولارات)، الفندق يعتبر 5 نجوم في هذا المجال، حتى تنظيف الغرف وتدفئة الغرف، والخروج (check out) الساعة 12 ظهرا، ما لم تجدد الإقامة”.

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