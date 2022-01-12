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وزير الطاقة السعودي: المملكة تملك كميات كبيرة من اليورانيوم وسنستغلها تجاريا بالشكل الأمثل

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 12 يناير 2022 - 7:17 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
وزير الطاقة السعودي: المملكة تملك كميات كبيرة من اليورانيوم وسنستغلها تجاريا بالشكل الأمثل

كل الوطن – الرياض: كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن “المملكة تملك كميات كبيرة من اليورانيوم وسنستغلها تجاريا بالشكل الأمثل”.

وخلال كلمته في مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة الرياض، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان: “سنتعامل مع احتياطيات اليورانيوم بكل شفافية وسنبحث عن الشركاء المناسبين”، لافتا إلى أن “ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يركز بشدة على المحتوى المحلي، وهناك فرص بـ 2.8 تريليون ريال متعلقة بالمحتوى المحلي بحلول 2030”.

وأعلن وزير الطاقة عن تأسيس شركة تابعة لـ “معادن”، لتأمين أي موارد نحتاج إليها في الخارج، مشيرا إلى أن “هناك توقعات بارتفاع الطلب على المعادن إلى 600%”.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، اقد فتتح اليوم، أعمال مؤتمر التعدين الدولي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

المصدر: “سبق”

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