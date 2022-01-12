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التحالف العربي يعلن تنفيذ 33 عملية ضد “الحوثيين” في مأرب والبيضاء

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 12 يناير 2022 - 7:21 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
التحالف العربي يعلن تنفيذ 33 عملية ضد “الحوثيين” في مأرب والبيضاء

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، تنفيذ 33 عملية ضد حركة “أنصار الله” ( الحوثيين) في شبوة ومأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف إنه نفذ “17 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أدى إلى تدمير 11 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 110 عنصرا إرهابيا”.

وأضاف: “نفذنا 16 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما أدى إلى تدمير 10 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 90 عنصرا إرهابيا”.

المصدر: “واس”

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