تعرف على الأرباح الكبيرة التي ينتظرها ريال مدريد وبرشلونة في السعودية

كل الوطن – وكالات: كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن حصيلة أرباح ريال مدريد وبرشلونة، من خوض بطولة السوبر الإسباني في السعودية.

ووفقا للصحيفة ضمن الريال والبارسا الحصول على 6.8 مليون يورو لكل منهما، من خلال مواجهة اليوم فقط، بينما يحصل طرفا نصف النهائي الآخر بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد على 800 ألف يورو فقط.

💰 Si Barça o Real Madrid ganan el título el próximo domingo, ingresarán 12 ‘kilos’ en total por la segunda edición de la Supercopa en tierras saudís ✍ @sergisoleMDhttps://t.co/lPirBE7zT5 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 12, 2022

وأوضحت الصحيفة، أن الفارق الكبير في الأرباح بين طرفي كلا المواجهتين، يعود إلى حجم البطولات والتاريخ الذي يتمتع به قطبا الكلاسيكو.

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة السوبر الإسباني، التي تستضيفها السعودية للمرة الثانية بعد عام 2019.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أرباح الريال أو برشلونة حال تحقيق البطولة، قد تصل إلى 12 مليون يورو، بالنظر للأمور التجارية والدعائية.

وشهدت النسخة الأخيرة التي أقيمت في إشبيلية، حصول ريال مدريد وريال سوسيداد على 800 ألف يورو، بينما حصل برشلونة (الوصيف) على 1.4 مليون يورو، وحصل بيلباو (البطل) على 2 مليون يورو.

المصدر: mundodeportivo