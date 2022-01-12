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فيديو صادم: إمرأة تلقي بطفلها في حاوية قمامة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الأربعاء 12 يناير 2022 - 11:41 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثفيديوهات
فيديو صادم: إمرأة تلقي بطفلها في حاوية قمامة

كل الوطن – وكالات: بث موقع AJ+ عربي على منصات التواصل الاجتماعي اليوم فيديو يظهر مشهدا صادما التقطته كاميرا مراقبة يوثّق لحظات إلقاء امرأة طفلها حديث الولادة في حاوية قمامة بمدينة هوبز الأمريكية وبعد ساعات أنقذ رجلان وامرأة الرضيع حين سمعوا بكاءه.

الشرطة أوقفت أليكسيس أفيلا والدة الطفل، تبلغ من العمر 18 عاماً ووجهت لها تهماً بمحاولة القتل وإساءة معاملة الأطفال، فيما أطلق صاحب شركة كاميرات المراقبة حملة تبرعات تهدف لجمع 10 آلاف دولار من أجل رعاية ودعم المولود الجديد، وفق ما نقله نفس المصدر.

 

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