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د. عبدالمجيد الجلاَّل: السودان ليس بخير!

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الخميس 13 يناير 2022 - 6:58 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
د. عبدالمجيد الجلاَّل: السودان ليس بخير!

بعبارة واحدة مؤكدة ، السودان ليس بخير ، ويحتاج إلى معجزة سياسية ، للخروج من النفق المُظلم الواقع فيه اليوم ، جرَّاء أطماع زمرة عسكرية طامحة ، للهيمنة والسيطرة ، وتنحية كل القوى المدنية ، لتنفرد تماماً بالقرار السيادي في السودان !
كانت المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بين العسكريين والقوى المدنية في أغسطس 2019 ، تمر بفتراتٍ صعبة ، وانقسامات حادة بين معظم الفعاليات السياسية السودانية ، وخاصة بين القوى المدنية ونظام العسكر بقيادة عبدالفتاح البرهان ، ورغم كل ذلك ، فقد كان استمرار هذه المرحلة الانتقالية ، يُمثل بصيص أملٍ ، للوصول إلى مسك الختام ، بتحولٍ ديموقراطي ناجح ، ينتظره السودانيون بفارغ الصبر !
وجاء انقلاب 25 أكتوبر2021 ليقضي تماماً ، على بصيص الأمل هذا ، ويُعيد السودان ، إلى مرحلة عدم الاستقرار ، والانقلابات العسكرية ، التي كانت مسؤولة تماماً ، ومنذ الاستقلال ، عن خراب السودان !
على إثر هذا الانقلاب المشؤوم ، عادت المظاهرات ، وعمت الفوضى ، وتأزم الشارع السياسي ، واستقالت حكومة عبدالله حمدوك ، وسقط مئات القتلى والجرحى ، نتيجة قمع قوات الأمن للمظاهرات الاحتجاجية ، وعاد شبح نظام عمر البشير ، مرة أخرى ، متمثلاً في شبيحته ، عبدالفتاح البرهان وحميدتي !
لذا ، تجري اليوم ، محاولات دولية وإقليمية ، لإعادة زخم المرحلة الانتقالية ، وإقناع النظام العسكري ، بتسليم السلطة إلى المدنيين ، في سياق منهج سياسي ديموقراطي ، لخلق الاستقرار والنماء في السودان .
ومن أبرز المبادرات في هذا الاتجاه ، المبادرة الأممية ، برعاية الأمم المتحدة ، ومجلس الأمن الدولي ، وقد أعلن مبعوث الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس ، أنَّ كل المبادرات السودانية للخروج من الأزمة الحالية ، عبر حلول توافقية ، وعلاج للوضع المتأزم ، والعودة إلى المسار الديمقراطي ، لم تنجح ، وأشار إلى أن جميع السودانيين متفقون على أن الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي ، يمثل أكبر النكسات، وأدى إلى انعدام الثقة والتوافق ، وإطالة أمد الجمود السياسي ، وأثّر بشكل كبير على حياة السودانيين ، وعلى مشاريع التنمية الاقتصادية .
وختم كلامه ، بالتأكيد ، على التزام الأمم المتحدة القاطع ، بدعم تطلعات الشعب السوداني ، إلى عودة مسار التحول الديمقراطي إلى البلاد.
على كل حالٍ ، لا أتوقع خيراً ، من المبادرة الأممية ، إذ ظلَّ الفشل يلاحق كل مبادرات الأمم المتحدة في سوريا ولبنان واليمن وغيرها من الدول التي لم تجد ، منها ، سوى الخذلان ، فالأمم المتحدة أضحت تتلاعب بها مصالح الدول الكبرى ، وتهيمن على قراراتها ، ومسؤولياتها ، بل ، وتدفع بها لخدمة مصالحها المُتضاربة !
خلاصة القول ، على قوى المجتمع المدني في السودان ، توحيد صفوفها، ومعالجة خلافاتها ، لجهة بناء رؤية مدنية سودانية متكاملة تتصدى لمشاريع عسكرة الدولة ، وإلا فإنَّ السودان سوف يظل في نفقه المُظلم الراهن ، ربما ، لعقودٍ من الزمن !

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