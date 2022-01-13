اتهام فريق “كاماز” بالغش في رالي داكار بالسعودية والأخير يرد

كل الوطن – الرياض: أحكم فريق كاماز الروسي سيطرته على فئة الشاحنات، في ختام منافسات المرحلة الـ10 من رالي داكار 2022 الذي يقام في السعودية للمرة الثالثة على التوالي ويعد الأكبر من ناحية عدد المشاركين.

وجاء ذلك بعد أن استحوذ سائقو فريق كاماز على المراتب الثلاث الأولى في الجولة العاشرة، حيث كان الروسي دميتري سوتنيكوف أول الواصلين إلى خط النهاية، تبعه زميله إدوارد نقولاييف، تلاهما أندري كارجينوف.

واتهم المتسابق الهولندي موريك فان دين هيوفيل فريق كاماز الروسي بالمنافسة غير العادلة في ماراثون رالي داكار 2022.

ويعتقد الهولندي أن فريق كاماز لديه معلومات حول مسار المراحل الخاصة.

وانطلقت هذه المرحلة من وادي الدواسر حتى بيشة، بمسافة إجمالية بلغت 758كم، منها 375 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وقال هيوفيل:” لديهم أجهزة تزودهم بالمعلومات مسبقا، يعرفون النقاط قبل بداية المرحلة. في مرحلة ما، تفوق علينا أندريه كارجينوف، استدار إلى اليسار، على الرغم من أن دفتر الطريق يتطلب منه الانعطاف يمينا”.

وتابع: “بعد تخطي ست ملاحظات، كانوا على صواب، إنه أمر مستحيل، لا يمكن هزيمتهم. هذا ليس عدلا، الجميع يتحدثون عن الأمر”.

رد إريك خيرولين، المسؤول الإعلامي في كاماز، على اتهامات هيوفيل:”تصريحات فان دن هيوفيل غير صحيحة، لا توجد وسيلة للحصول على مزيد من المعلومات. كل ما في الأمر أن شاحناتنا أسرع”.

وأكمل خيرولين: “سنكون سعداء بمزيد من المنافسة، سيكون ذلك مفيدا للسباق، وسنستمتع بمزيد من المرح”.

يذكر أن فريق “كاماز ماستر” الروسي احتكر منصة التتويج بسباق رالي دكار الصحراوي 2021 لفئة الشاحنات، والذي استضافته السعودية العام الماضي.

المصدر: championat