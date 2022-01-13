تزايد الفضائح والاعتداءات الجنسية بين أوساط المتشددين في إسرائيل

كل الوطن – وكالات: تتزايد الفضائح والاعتداءات الجنسية غير المسبوقة بين أوساط اليهود المتشددين في إسرائيل، ما دفع إلى حملات شجب، وأثار حملة مماثلة لفعالية “مي تو” العالمية تحت شعار “لن نسكت”.

وشهدت إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة عدة حوادث، كان أبرزها انتحار كاتب قصص الأطفال، حاييم والدر، الذي كان أيضا حاخاما بارزا، بعد أن نشرت صحيفة “هآرتس” اليسارية مقالا يتهمه بالاعتداء الجنسي على نحو عشرين شخصا بينهم أطفال.

الصحيفة ذاتها كانت نشرت في مارس الماضي، بأن مؤسس جمعية “زكا” الخيرية يهودا ميشي- زهاف الفائز بـ”جائزة إسرائيل” التي تعد أرفع جائزة فخرية في البلاد، اعتدى جنسيا على فتية وفتيات ونساء.

المصدر: “أ ف ب”