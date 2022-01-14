مصر.. رد فعل هستيري بعد إحالة أوراق أحد المتهمين بارتكاب جريمة بشعة للمفتي (فيديو)

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة جنايات المنصورة، بإحالة أوراق المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني ، لمفتى الديار المصرية لأخذ الرأى في إعدام المتهم.

وبعد نطق القاضي بالحكم شهدت قاعة المحاكمة رد فعل هستيري من أهالي المجني عليه وفرحة شديدة بالحكم.

ووفقا لنص التحقيقات، تبين وجود تعامل مادي بين المتهم والمجني عليه، ‏ووجود شيكات مع المجني عليه وقعها له صديقه المتهم ضمانا لمبالغ 680 ألف جنيه أخذها منه، وهو ما دفعه بمجرد أن سنحت له الفرصة لإلقائه من أعلى كوبري جامعة المنصورة، حيث ظل عالقا بالمياه لمدة ‏حوالي 11 يوما، حتى عثر عليه عمال تطهير نهر النيل.

وأحيل المتهم صاحب شركة بلاستيك، إلى محكمة جنايات المنصورة، في الاتهامات الموجهة ‏إليه ووجهت النيابة إلى المتهم أنه سبق جنايته بأخرى، وفي ذات المكان ‏وفي رابطة زمنية واحدة، ذلك بخطف المجني عليه، وكان ذلك بطريق التحايل ‏بأن أوهمه بسداد المستحقات المالية الخاصة به، وما أن خدعته ‏الحيلة تمكن من اقتياده داخل سيارة وإبقائه بها لإقصائه بعيدا عن ذويه وأعين الرقباء، وليتم الجريمة محل الاتهام السابق، وعلى النحو المبين ‏بالتحقيقات‎ .‎​

المصدر: وسائل إعلام مصرية