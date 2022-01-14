تفاصيل جديدة في حريق “شقة فيصل”: الأم تترك أطفالها بمفردهم لتوفير نفقات المعيشة بعدما انفصلت عن زوجها

كل الوطن – وكالات: نشب حريق داخل منزل بالطابق الثالث في منطقة ميدان الساعة بفيصل بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وفاة 4 أطفال أشقاء من أسرة واحدة، ليخلِّف مأساة كبيرة لأمهم التي تراعهم وتدبر لهم نفقات المعيشة.

وقال شهود عيان إنهم فوجئوا بالنيران مشتعلة والأدخنة تتصاعد من داخل الشقة، وعندما هرعوا إليها اضطروا لكسر الباب وانتشال الأطفال الأربعة، حيث عثروا على ثلاثة منهم مصابين بحالة اختناق وجثث هامدة، بينما تفحمت جثة الطفل الرابع وسط النيران.

وأكد كريم أحد سكان المنطقة وجار الأسرة، أنهم قبل تمكنهم من دخول الشقة التي هب منها دخان النيران بكثافة عالية سمعوا صراخ الطفل الأصغر باكيًا «ماما ماما»، قبل أن يجدوه وراء الباب جثة متفحمة، فيما وجدوا الأطفال الثلاثة الآخرين داخل غرفتهم نائمين إلى جوار بعضهم جثث هامدة بعد تعرضهم للاختناق من الدخان.

وعن غياب الأم والأب عن الشقة وقت الحادث، قال إن الأم تعيش بمفردها مع الأطفال وترعاهم بعد انفصالها عن زوجها، وتتركهم كل صباح بعد غلق باب الشقة بالمفتاح عليهم، وتذهب إلى عملها كي تنفق عليهم، حتى أن والدهم لم يظهر لا قبل الحريق ولا بعده.

وتواصل النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات في الواقعة، واستمعت إلى أقوال مالك العقار وعدد من شهود العيان، وطلبت تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحريق.