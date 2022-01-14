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مجلس حقوق الإنسان السعودي: عقوبة التشهير بالمتحرش تطال الجنسين

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الجمعة 14 يناير 2022 - 10:44 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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مجلس حقوق الإنسان السعودي: عقوبة التشهير بالمتحرش تطال الجنسين

كل الوطن – الرياض: أفادت قناة “الإخبارية” السعودية بأن عضو مجلس حقوق الإنسان غفون بن سالم اليامي أكد أن عقوبة التشهير على المتحرش تشمل الجنسين وليست حكرا على الرجل.

وقال اليامي عبر فضائية “الإخبارية”: “نص نظام مكافحة جريمة التحرش وخاصة في مادته الأولى أشار لأن هذه الأفعال والأقوال والإشارات ذات المدلول الجنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر والمصلح هنا في عمومه ونطاقة الواسع قد يكون مرتكب جريمة التحرش ذكر أو أنثى وكذلك أيضا الضحية”.

المصدر: “الإخبارية” السعودية+”تويتر”

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