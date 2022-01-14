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إحداها في إرسالية بصل.. إحباط محاولتي تهريب كمّية كبيرة من المخدّرات عبر ميناء جدّة بالسعودية

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الجمعة 14 يناير 2022 - 11:09 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
إحداها في إرسالية بصل.. إحباط محاولتي تهريب كمّية كبيرة من المخدّرات عبر ميناء جدّة بالسعودية

كل الوطن – الرياض: ضبط الأمن السعودي، اليوم الجمعة، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر ميناء جدة.

وقالت مديرية الجمارك: “تم إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8 مليون حبة “كبتاغون” عبر ميناء جدة الإسلامي الأولى وردت مخبأة في إرسالية “بصل” والثانية مخبأة في براميل من مادة “السيليكون”.

المصدر: “عكاظ”

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