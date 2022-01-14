وفاة الفنان والمخرج القدير علي الهويريني بعد صراع مع المرض

كل الوطن – وكالات: أفادت وسائل إعلام سعودية بوفاة الفنان والمخرج علي الهويريني بعد صراع مع المرض حيث نعاه ابنه عبر حساب الراحل في موقع “تويتر”.

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وقال ابن الفنان الراحل إن الصلاة على والده ستقام في جامع الراجحي غدا الجمعة بعد صلاة الظهر.

والفنان علي الهويريني من مواليد 19 مايو 1945 وهو ممثل ومخرج ومفكر وشاعر سعودي واول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود.

بقلوب راضية بقضاء الله وقدرة

والدي علي الهويريني في ذمة الله

الصلاة عليه في جامع الراجحي غداً بعد صلاة الجمعة وإنا لله وإنا اليه راجعون . #علي_الهويريني_في_ذمة_اللهpic.twitter.com/2eVc57aZ98 — علي الهويريني (@huwairini_ali) January 13, 2022

المصدر: تويتر+أخبار24