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وفاة الفنان والمخرج القدير علي الهويريني بعد صراع مع المرض

كل الوطن - فريق التحرير14 يناير 2022آخر تحديث : الجمعة 14 يناير 2022 - 11:25 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
وفاة الفنان والمخرج القدير علي الهويريني بعد صراع مع المرض

كل الوطن – وكالات: أفادت وسائل إعلام سعودية بوفاة الفنان والمخرج علي الهويريني بعد صراع مع المرض حيث نعاه ابنه عبر حساب الراحل في موقع “تويتر”.

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وقال ابن الفنان الراحل إن الصلاة على والده ستقام في جامع الراجحي غدا الجمعة بعد صلاة الظهر.

والفنان علي الهويريني من مواليد 19 مايو 1945 وهو ممثل ومخرج ومفكر وشاعر سعودي واول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود.

المصدر: تويتر+أخبار24

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