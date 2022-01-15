المغرب.. الأمن يتدخل لحماية الفنانة لطيفة أحرار من محاولة ابتزاز

كل الوطن – وكالات: كشفت الفنانة المغربية لطيفة أحرار تعرضها للابتزاز عبر مكالمة هاتفية تواصلت بها من طرف أحد الأشخاص.

وأوضحت أحرار في مقطع فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الواقعة تعود إلى الأسبوع الماضي عندما اتصل بها شخص وأخبرها بأن مجموعة من الأشخاص كلفوه بالاعتداء عليها جسديا.

وأضافت قائلة: “في اليوم الموالي لهذا الاتصال توجهت إلى ولاية الأمن بمدينة الرباط، حيث وضعت شكاية في الموضوع”.

وأفادت الفنانة بأن الأجهزة الأمنية استطاعت إلقاء القبض على الشخص المعني في ظرف وجيز.

وذكرت لطيفة أحرار أن تدخل عناصر الشرطة القضائية بناء على التحريات الدقيقة التي قامت بها، بين أن غرض المتصل كان الابتزاز.

ودعت الفنانة المغربية كل المواطنات والمواطنين الذين يتعرضون للابتزاز بمختلف أشكاله إلى تقديم شكايات، معتبرة أن الأمن حريص على تطبيق القانون، وأن البلد لا يعيش في ظل السِّيبَة.

المصدر: موقع “هسبريس” المغربي