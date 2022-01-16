الكويت.. الإفراج عن الطيار أحمد عاشور الذي سجن بسبب تغريدة على “تويتر” (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أفرجت السلطات الكويتية يوم الأحد عن الكابتن طيار أحمد عاشور بعد إدانته على تغريدات نشرها عبر حسابه على “توتير”.

ونشرت وسائل إعلام كويتية مقاطع فيديو تظهر لحظة الإفراج عن عاشور وسط ترحيب كبير من ذويه.

فيديو| لحظة الافراج عن الكابتن أحمد عاشور المحبوس بسبب تغريدات pic.twitter.com/QIuL5N41OS — خبر عاجل (@Breakingkw) January 16, 2022

وبحسب وسائل إعلام كويتية فإن الإفراج لم يأت بكتاب عفو أو مرسوم بل جاء بعد انقضاء عقوبة السجن كاملة دون أي وساطات أو تدخلات من النواب أو أي شخصيات كويتية.

وسجن عاشور بعد تغريدة انتقد فيها عملية “عاصفة الحزم” التي أطلقتها السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

الإفراج عن أحمد عاشور pic.twitter.com/IZP0pjeFte — مباشر نيوز (@mobashernewss) January 16, 2022

المصدر: وسائل إعلام كويتية