الإعلام يتناقل اسم سيدة سعودية تفوّقت على الرجال

كل الوطن – الرياض: كشفت نتائج انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية بالسعودية التي جرت الأسبوع الماضي عن فوز سيدة أعمال بعضوية مجلس إدارة الغرفة التي لم يسبق أن شاركت امرأة بإدارتها.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرقة الشرقية في دورتها الـ19 خلال الفترة 1443-1447 هجري عن نتائج الانتخابات.

وأسفرت النتيجة عن فوز 9 مرشحين وحقق المرشح حمد الحماد المركز الأول بعدد أصوات بلغت 5464 صوتا.

وحصلت سيدة الأعمال أغاريد إحسان عبدالجواد على 5026 صوتا لتحل الثانية في الترتيب، وتكون بين تسعة أعضاء منتخبين لعضوية مجلس إدارة الغرفة المكون من 18 شخصا، ولتكون بذلك أول امرأة تفوز في غرفة الشرقية على مستوى انتخابات الغرف التجارية.

وتلقت سيدة الأعمال السعودية الشابة، سيلا من التهاني واحتفت بها وسائل إعلام محلية في المملكة.

إعلان نتائج انتخابات الغرفة التجارية في الشرقية بفوز 9 مرشحين.. بينهم سيدة للمرة الأولى#انتخابات_الغرف_التجارية⁩https://t.co/G9Q43C3utzpic.twitter.com/qislxDObbW — وزارة التجارة (@MCgovSA) January 13, 2022

فيديو | لأول مرة على مستوى انتخابات الغرف التجارية.. “أغاريد” أول امرأة تفوز في غرفة الشرقية#برنامج_120#الإخباريةpic.twitter.com/g1DGYg2ayH — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 15, 2022

أعتز بكوني ابنة لهذا الوطن العظيم ورغبة مني بأن أكون نموذجا فعّالا لخدمة هذا الصرح المؤثر..

أعلن ترشحي في انتخابات مجلس إدارة #غرفة_الشرقية للدورة ال ١٩ ضمن مجموعة طموح

سائلين المولى السداد والتوفيق لما فيه صلاح البلاد والعباد#أغاريد_همة_شرقية_لرؤية_سعوديةpic.twitter.com/BqdlFyabE6 — Aghareed Abdul-Jawad (@AGAabduljawad) December 16, 2021

وقالت أغاريد في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن المرأة يجب ألا تخاف في عهد الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان والشيء الذي تريد عمله يجب أن تقوم به وستلاقي التشجيع ووالدي ووالدتي كانا أول الداعمين لي”.

المصدر: تويتر+وسائل إعلام سعودية