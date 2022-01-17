التحالف العربي: نفذنا 39 عملية ضد الحوثيين في مأرب خلال اليوم الماضي

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الاثنين، أنه نفذ 39 عملية استهداف ضد قوات الحوثيين في مأرب خلال الــ24 ساعة الماضية.

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التحالف: نفذنا (39) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الـــ 24 ساعة الماضية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) January 17, 2022

وأضاف التحالف في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية أن ضرباته أسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية، ومقتل أكثر من 230 عنصرا إرهابيا.

وأمس الأحد أعلن التحالف عن تنفيذ 45 استهدافا ضد الحوثيين في مأرب خلال يوم، دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 220 عنصرا.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية