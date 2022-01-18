كم تبلغ الرواتب السنوية لكبار المهندسين والباحثين في شركة جوجل؟

كل الوطن – نقلا عن ألتراصوت: تعد شركة جوجل واحدة من أهم الشركات وأكبرها في العالم، وهي كذلك من أفضل الشركات التي تقدم رواتب ومكافآت مجزية لموظفيها. ولكن كم يجني موظف جوجل فعلًا من العمل مع هذه الشركة العملاقة؟
من الطبيعي أن يكون لبعض المهندسين امتيازات خاصة على مستوى الرواتب، وبعض المسميات الوظيفية تدخل بأصحابها إلى عالم الملايين في غضون سنوات قليلة من العمل في جوجل. فالمدير في مجال هندسة الأجهزة في كاليفورنيا يبدأ راتبه من 242،000 دولار سنويًا، أما الباحث في مجال تجربة المستخدم فيحصل قريبًا من 200،000 دولار.
ولا تحبذ شركة جوجل الحديث بشكل مباشر عن سلم الرواتب فيها، إلا أن جميع الشركات الأمريكية ملزمة بالإفصاح عن المبالغ التي تدفعها للموظفين الأجانب، عند التقديم بطلب لإصدار تأشيرات الدخول والإقامة لهم. وهنا بعض المعلومات التي تمكنت مجلة إنسايدر من الوصول إليها فيما يتعلق بالرواتب في جوجل للعام 2021.
1) الهندسة
مهندس البرمجيات:
102،000 إلى 300،000 دولار أمريكي
نائب الرئيس لشؤون الهندسة
475،000 دولار أمريكي
مهندس برمجيات أول
341،000 دولار أمريكي
مهندس مشرف
207،000 دولار أمريكي
عالم بيانات
133،000 إلى 188،000 دولار أمريكي
2) البحث والتطوير
عالم باحث
135،000 إلى 277،000 دولار أمريكي
مهندس بحثي
126،000 إلى 182،000 دولار أمريكي
باحث مشارك
135،473 إلى 146،000 دولار أمريكي
3) الأجهزة والشبكات والتصنيع
مهندس أجهزة
97،000 إلى 262،000 دولار أمريكي
مدير هندسة الأجهزة
242،000 دولار أمريكي
مهندس البرامج الثابتة
166،000 دولار أمريكي
4) تجربة المستخدم والخصوصية
باحث تجربة المستخدم
109،000 إلى 223،000 دولار أمريكي
مهندس تجربة مستخدم
123،000 إلى 260،000 دولار أمريكي
مدير تجربة المستخدم
251،000 دولار أمريكي
مهندس الخصوصية
112،008 إلى 206،000 دولار أمريكي
5) أدوار عليا في الشركة
نائب المدير لعمليات الموارد البشرية
650،000 دولار أمريكي
المدير الأول للتطوير المستدام
398،000 دولار أمريكي
مدير الشراكات الاستشارية العالمية
311،000 دولار أمريكي