كم تبلغ الرواتب السنوية لكبار المهندسين والباحثين في شركة جوجل؟

كل الوطن – نقلا عن ألتراصوت: تعد شركة جوجل واحدة من أهم الشركات وأكبرها في العالم، وهي كذلك من أفضل الشركات التي تقدم رواتب ومكافآت مجزية لموظفيها. ولكن كم يجني موظف جوجل فعلًا من العمل مع هذه الشركة العملاقة؟

من الطبيعي أن يكون لبعض المهندسين امتيازات خاصة على مستوى الرواتب، وبعض المسميات الوظيفية تدخل بأصحابها إلى عالم الملايين في غضون سنوات قليلة من العمل في جوجل. فالمدير في مجال هندسة الأجهزة في كاليفورنيا يبدأ راتبه من 242،000 دولار سنويًا، أما الباحث في مجال تجربة المستخدم فيحصل قريبًا من 200،000 دولار.

ولا تحبذ شركة جوجل الحديث بشكل مباشر عن سلم الرواتب فيها، إلا أن جميع الشركات الأمريكية ملزمة بالإفصاح عن المبالغ التي تدفعها للموظفين الأجانب، عند التقديم بطلب لإصدار تأشيرات الدخول والإقامة لهم. وهنا بعض المعلومات التي تمكنت مجلة إنسايدر من الوصول إليها فيما يتعلق بالرواتب في جوجل للعام 2021.

1) الهندسة

مهندس البرمجيات:

102،000 إلى 300،000 دولار أمريكي

نائب الرئيس لشؤون الهندسة

475،000 دولار أمريكي

مهندس برمجيات أول

341،000 دولار أمريكي

مهندس مشرف

207،000 دولار أمريكي

عالم بيانات

133،000 إلى 188،000 دولار أمريكي

2) البحث والتطوير

عالم باحث

135،000 إلى 277،000 دولار أمريكي

مهندس بحثي

126،000 إلى 182،000 دولار أمريكي

باحث مشارك

135،473 إلى 146،000 دولار أمريكي

3) الأجهزة والشبكات والتصنيع

مهندس أجهزة

97،000 إلى 262،000 دولار أمريكي

مدير هندسة الأجهزة

242،000 دولار أمريكي

مهندس البرامج الثابتة

166،000 دولار أمريكي

4) تجربة المستخدم والخصوصية

باحث تجربة المستخدم

109،000 إلى 223،000 دولار أمريكي

مهندس تجربة مستخدم

123،000 إلى 260،000 دولار أمريكي

مدير تجربة المستخدم

251،000 دولار أمريكي

مهندس الخصوصية

112،008 إلى 206،000 دولار أمريكي

5) أدوار عليا في الشركة

نائب المدير لعمليات الموارد البشرية

650،000 دولار أمريكي

المدير الأول للتطوير المستدام

398،000 دولار أمريكي

مدير الشراكات الاستشارية العالمية

311،000 دولار أمريكي