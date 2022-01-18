تونس.. الإفراج عن رئيس “الجهاز السري” لـ”حركة النهضة”

كل الوطن – وكالات: أفادت إذاعة “موزاييك إف إم” بأنه تم الإفراج عن رئيس ما يسمى بـ”الجهاز السري” لـ”حركة النهضة” من السجن، بعد انتهاء العقوبة الصادرة في حقه والقاضية بسجنه مدة 8 أعوام وشهر واحد.

ويأتي ذلك بعد أن قضت السلطات التونسية بسجن مصطفى خذر مدة 8 أعوام وشهر واحد بتهم تعلقت بالاستيلاء على وثائق مودعة بالخزينة وحيازة وثائق تحتاج إلى إثبات المصدر وغيرها من التهم، كما صدر في حقه قضية تحقيقية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة بخصوص ما عرف” بالجهاز السري” لحركة النهضة ومحال بشأنها بحالة سراح.

هذا ويتعرض مصطفى خذر لاتهامات بـ”التورط في التستر على جريمة الاغتيال وإخفاء معلومات عن قضية الناشطين السياسيين الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي”.

المصدر: “موزاييك إف إم”