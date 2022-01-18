بالفيديو.. لحظة إسقاط التحالف العربي طائرات مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

كل الوطن – واس: نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية فيديو يوثق لحظة إسقاط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المملكة.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين في بيان له “اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المملكة”.

فيما قال في بيان آخر: “عدد من المسيرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي”.

وأضاف: “رصدنا ونتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين”.

المصدر: “واس”