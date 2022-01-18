  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

مصر تعلن عن إصابات بين مواطنيها في هجوم الحوثيين على أبو ظبي

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : الثلاثاء 18 يناير 2022 - 9:43 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
مصر تعلن عن إصابات بين مواطنيها في هجوم الحوثيين على أبو ظبي

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الخارجية المصرية إصابة 2 من المواطنين المصريين، في الحادث الإرهابي الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة أمس.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، اطمأن السفير شريف البديوي، سفير جمهورية مصر العربية في أبو ظبي، على حالة المواطنين المصريين تلفونيا، وتابع موقف المصابيّن وكما وقف على احتياجاتهما، وذلك في إطار متابعة السفارة لأحوال الجالية المصرية في الإمارات.

وأفاد السفير شريف البديوي- بعد تواصله مع المُصابيّن للاطمئنان على حالتهما الصحية وتقديم المساعدة اللازمة لهما- بأنهما في حالة صحية جيدة، وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة، ومن المقرر أن يلتقي بهما غدا الأربعاء 19 يناير.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة