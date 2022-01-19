تركيا.. انفجار خط نفط كهرمان مرعش وغازي عنتاب جنوب البلاد (صور)

كل الوطن – وكالات: أفاد مراسل RT مساء الثلاثاء بتعرض خط نقل النفط بين كهرمان مرعش وغازي عنتاب جنوب تركيا لانفجار غير معروف حتى الآن.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الانفجار في خط الأنابيب أدى إلى توقف المواصلات بين غازي عنتاب وكهرمان مرعش، مشيرة إلى أن السبب غير معروف إلى حد الآن.

وأضافت أنه تم إغلاق الطريق السريع كهرمان مرعش – غازي عنتاب أمام حركة المرور بسبب انفجار خط أنابيب النفط في منطقة بازارجيك في كهرمان مرعش.

وذكرت أن نيران الحريق الذي اندلع بعد الانفجار امتدت إلى طريق كهرمان مرعش – غازي عنتاب السريع.

هذا، وانتشر عدد كبير من رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف في المنطقة للسيطرة على الوضع.

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki bir petrol boru hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçedeki patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı. pic.twitter.com/ZDXQUBi16i — İnterAz Türkiye (@Interaz_TR) January 18, 2022

BORU HATTINDA PATLAMA Kahramanmaraş’a bağlı Pazarcık ilçesinde yer alan petrol boru hattında patlama meydana geldi. Olayın ardından Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı. pic.twitter.com/y0qUAJdQ3R — Fatma Sert (@ffatmasertt) January 18, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام تركية