السعودية.. خلاف بين مواطنين يتسبّب بوفاة أحدهما وبإعدام الآخر

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إعدام مواطن في مدينة نجران، قتل مواطنا آخر.

وفي بيان لها، قالت الداخلية السعودية: أقدم عبد الله بن محمد بن علي المري على قتل سعود بن يوسف بن علي همامي – سعوديي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين مما أدى الى وفاته بسبب خلاف بينهما”، موضحة أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأضافت الداخلية: “تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني عبدالله بن محمد بن علي المري – سعودي الجنسية – اليوم الأربعاء في مدينة نجران بمنطقة نجران”.

المصدر: “واس”