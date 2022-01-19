فلسطين تؤيد دعوة روسيا لانعقاد الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط

كل الوطن – وكالات: أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تأييد بلاده التام للدعوة الروسية لاستئناف اجتماعات الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط على المستوى الوزاري في أسرع وقت ممكن.

وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط قال المالكي إن فلسطين تنضم إلى دعوة روسيا هذه من أجل حشد الجهود لإخراج عملية السلام من مأزقها.

وأكد المالكي في كلمته أن قرارات هذا المجلس، بما فيها القرار 2334، توفر طريقا واضحا للسلام العادل، وأن من مسؤولية هذا المجلس متابعة تنفيذ قراراته، ومن المهم سن القانون وإدانة من ينتهكونه، ولكن من المهم أيضا متابعة تطبيق القرارات، وضمان المساءلة، والمحاسبة.

ووفقا لوكالة “وفا” الفلسطينية، فقد شدد الوزير على أن إنكار إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحديها للمجتمع الدولي قد استمر طويلا، لأن الاحتلال متأكد من حقيقة أنه سيكون هناك انتقادات وإدانات ولكن لن تكون هناك عواقب.

وقال: “تريدون مساعدتنا في إنهاء هذا الصراع، عليكم وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب”.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرارا تمسك روسيا بعقد الرباعية الدولية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين.

ويطالب الفلسطينيون ضمن إطار العملية السلمية (التي لا تزال متجمدة) برسم الحدود بين الدولتين وفقا لخطوط عام 1967 مع إمكانية تبادل أراض بين الدولتين، وقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية .

من جانبها ترفض إسرائيل العودة إلى خطوط 1967، وأعلنت القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة أبدية لها.

المصدر: “نوفوستي” + “وفا”