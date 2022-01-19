مزارع سعودي يوثّق فيديو لتجمد ثوبه من شدّة البرودة (فيديو)

كل الوطن – الرياض: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق شدة البرودة في محافظة طبرجل السعودية، وكيف تجمد على إثرها ثوب المزارع بشكل مستقيم.

المزارع ظاهر عتيق الشراري من محافطة #طبرجل يوثق شدة البرودة وماحصل لأحد الملابس التي يرتديها أثناء عمله بمزرعته.@ALMISNID@nazeeh_alhaizan@A__alhussainipic.twitter.com/F0KHcmpPoc — سناب القريات (@Gorayat_Snap) January 19, 2022

وأظهر مقطع فيديو وثقه المزارع ظاهر عتيق الشراري، وتداوله رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الثوب متجمد ويبدو وكأن شخصا يرتديه، وهو ما أثار تفاعلا بمواقع التواصل.

وقال موثق الفيديو: “السلام عليكم أسعد الله صباحكم بكل خير التاريخ اليوم 19 يناير 2022..الثوب متجمد هذا الثوب الشغل حق المزرعة ونحمد الله ونشكره”.

المصدر: RT