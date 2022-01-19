  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات

مزارع سعودي يوثّق فيديو لتجمد ثوبه من شدّة البرودة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير19 يناير 2022آخر تحديث : الأربعاء 19 يناير 2022 - 10:59 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
مزارع سعودي يوثّق فيديو لتجمد ثوبه من شدّة البرودة (فيديو)

كل الوطن – الرياض: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق شدة البرودة في محافظة طبرجل السعودية، وكيف تجمد على إثرها ثوب المزارع بشكل مستقيم.

وأظهر مقطع فيديو وثقه المزارع ظاهر عتيق الشراري، وتداوله رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الثوب متجمد ويبدو وكأن شخصا يرتديه، وهو ما أثار تفاعلا بمواقع التواصل.

وقال موثق الفيديو: “السلام عليكم أسعد الله صباحكم بكل خير التاريخ اليوم 19 يناير 2022..الثوب متجمد هذا الثوب الشغل حق المزرعة ونحمد الله ونشكره”.

المصدر: RT

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة