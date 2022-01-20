سمو ولي العهد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية

كل الوطن – الرياض: استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في سوريا.

وحضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة ،الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

كما حضره من الجانب الروسي مبعوث وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السفير ألكسندر كينشاك.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية