مصر.. جثّة عارية بطلق ناري تثير الرعب في البلاد والأمن يتحرّك بشكل عاجل

كل الوطن – متابعات: تكثف قوات الأمن المصرية في الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة شاب عار مصاب بطلق ناري في الظهر، بمنطقة أوسيم.

وجاءت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغا بالعثور على جثة شاب دون ملابس تماما بمنطقة أوسيم، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة العارية لشاب مجهول الهوية في العقد الثالث، مصاب بطلق ناري في الظهر.

وأشارت وسائل إعلام إلى أنه تم تفريغ الكاميرات الموجود بمكان العثور على الجثة لكشف غموض الواقعة.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لكشف سبب الوفاة، وطالبت المباحث بسرعة تحرياته في الحادث وتحديد هوية المجني عليه وضبط مرتكب الواقعة.

قام فريق البحث بتصوير جثة المجني عليه، ونشرها على أقسام الشرطة المحيطة بمكان الواقعة كمحاولة لكشف هوية المجني عليه، وجار أيضا فحص بلاغات التغيب في أقسام الشرطة بمواصفات المجني عليه خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: “الوطن”