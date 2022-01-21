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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز

كل الوطن - فريق التحرير21 يناير 2022آخر تحديث : الجمعة 21 يناير 2022 - 8:22 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز

كل الوطن – واس: أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه سيتم الصلاة عليها يوم غد السبت في مدينة الرياض.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، جاء فيه: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة، صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد السبت، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.

المصدر: “واس”

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