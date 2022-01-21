  1. الرئيسية
  2. »
  3. منوعات

فأر يقف على سيخ شاورما في مطعم شهير بالسعودية يثير ضجة والسلطات تتدخّل (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير21 يناير 2022آخر تحديث : الجمعة 21 يناير 2022 - 9:30 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمحلياتمنوعات
فأر يقف على سيخ شاورما في مطعم شهير بالسعودية يثير ضجة والسلطات تتدخّل (فيديو)

كل الوطن – الرياض: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو صادما يظهر فأرا وهو يعتلي سيخ شاورما بداخل أحد المطاعم الشهيرة في حي البغدادية بمحافظة جدة، ما أثار غضبا واسعا.

وبين المقطع، الفأر يعتلي سيخ الشاورما المعدة للبيع، ويأكل منها بأريحية كبيرة، فيما أثار الفيديو حالة من الغضب والاستياء بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، مطالبين باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المطعم.

وفور انتشار المقطع، قامت أمانة المدينة بإغلاق المطعم تفاعلا مع الحادثة، وعزت قرارها إلى المخالفة الصريحة التي ارتكبها المطعم لأنظمة صحة البيئة والمحافظة على النظافة.

وذكرت الأمانة عبر “تويتر” أنها “أغلقت مطعم شاورما في نطاق بلدية البلد بحي البغدادية، لمخالفته الاشتراطات الصحية”.

فيما ذكرت مصادر سعودية محلية أن الأمانة طبقت أشد العقوبات على المطعم المخالف، وفق لائحة الجزاءات البلدية والمعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

المصدر: صحيفة “عاجل” السعودية + أمانة جدّة

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة