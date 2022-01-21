تحرك عاجل للأمن المصري بعد فيديو أثار ضجة واسعة في مصر

كل الوطن – وكالات: نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في مصر من إلقاء القبض على المتهم بضرب فتاة عقب التحرش بها لفظيًا بقرية الإخصاص بدائرة مركز شرطة الصف.

وجاء تحرك قوات الشرطة بعد تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يرتدي شال أبيض يقوم لمعاكسة فتاة ويتعدي عليه بالضرب بقرية الإخصاص بدائرة مركز شرطة الصف.

وتبين أن الفتاة تدعى إيمان 19 سنة، وبسؤالها اتهمت فيه أحد الأشخاص يدعى أحمد أبو شادية بالتعدي عليها بالضرب عقب تحرشه بها.

وأضافت مقدمة البلاغ أنها قامت بالرد عليه بالسباب فقام بضربها والتعدي عليها وسط الشارع أمام أهالي القرية.

المصدر: أخبار اليوم