أمريكا تؤكد نيّتها مساعدة السعودية والإمارات في رفع قدراتهما الدفاعية بعد هجمات الحوثيين

كل الوطن – وكالات: أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لنظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، التزام الولايات المتحدة بمساعدة “الحلفاء في الخليج” على ضمان قدراتهم الدفاعية عقب هجمات الحوثيين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان أصدر مساء الجمعة، أن بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع بن فرحان حيث “دان هجمات الحوثيين يوم 17 يناير على السعودية والإمارات والتي شملت توجيه ضربات إلى منشآت مدنية إماراتية بما في ذلك مطار أبو ظبي الدولي وأسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين”.

وأكد بلينكن، حسب البيان، على “التزام الولايات المتحدة بمساعدة الشركاء في منطقة الخليج في رفع قدراتهم على الدفاع عن أنفسهم من التهديدات النابعة من اليمن والأنحاء الأخرى في المنطقة، مشددا على أهمية خفض الأضرار الملحقة بالسكان المدنيين”.

وتعرضت الإمارات الاثنين الماضي لهجوم استهدف مستودع وقود تابعا لشركة “بترول أبوظبي” الوطنية خارج وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.

وتبنت ميليشيا الحوثي الإرهابية الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وأشعل حرائق في مستودع الوقود والمطار.

وأكد السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أمس الأربعاء، أن بلاده تعتزم توطيد التعاون الأمني والاستخباراتي والدفاعي مع الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية الحادث.

المصدر: RT