  1. الرئيسية
  2. »
  3. ثقافة وإبداع

معرض للخط العربي في الولايات المتحدة برعاية الأميرة السعودية ريما بنت بندر

كل الوطن - فريق التحرير22 يناير 2022آخر تحديث : السبت 22 يناير 2022 - 5:03 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
ثقافة وإبداعمحليات
معرض للخط العربي في الولايات المتحدة برعاية الأميرة السعودية ريما بنت بندر

كل الوطن – الرياض: افتتحت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، معرضا للخط العربي.

وعلى حسابها في “تويتر”، قالت الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا: “افتتحت سمو سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وبحضور الملحق الثقافي، الدكتور فوزي بخاري، اليوم الجمعة، معرضا للخط العربي، المقام في مركز تايسون غاليريا، والذي نظمته الملحقية الثقافية ويستمر حتى يوم الأحد القادم”.

المصدر: RT

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة