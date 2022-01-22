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وزير الخارجية الكويتي يزور لبنان بعد نحو شهرين من أزمة الخليج مع بيروت

كل الوطن - فريق التحرير22 يناير 2022آخر تحديث : السبت 22 يناير 2022 - 5:22 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
وزير الخارجية الكويتي يزور لبنان بعد نحو شهرين من أزمة الخليج مع بيروت

كل الوطن – وكالات: يزور وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم السبت، لبنان، بعد نحو شهرين من أزمة كبيرة أشعلتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، عن حرب اليمن.

ويستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي)، في السرايا الحكومية.

وكانت كل من السعودية والبحرين والكويت قد سحبت سفرائها من بيروت، وطلبت من سفيري لبنان لديها، والقائم بالأعمال (اللبناني لدى الكويت)، بمغادرة أراضيها، وحظرت الرياض جميع الواردات اللبنانية، احتجاجا على تصريحات قرداحي حول الحرب المتواصلة في اليمن منذ نحو 7 سنوات.

المصدر: “الجديد” + RT

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