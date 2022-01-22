مقطع فيديو عن “حفرة جهنم” والأحياء العشوائية في جدّة يثير ضجة كبيرة

كل الوطن – واس: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر أحياء قديمة (عشوائية) في محافظة جدة، ما أثار ضجة كبيرة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل في “تويتر” مقطع فيديو صور من سيارة تسير على جسر، يوثق أحياء ومنازل قديمة ومبنية بطريقة عشوائية، حيث قال أحد الحسابات التي نشرت الفيديو: “سيتم إزالة أعتى وكر لترويج المخدرات في السعودية..الكبري هذا مات تحته عدد كبير من الشباب السعودي ضحايا الجريمة المنظمة، اسمه “حفرة جهنم” في حي السبيل – باطنيه ومقبره تحته، وعلى كل المخابي التي على جانبيه اتخذته مأوى كارتيلات اليمنيين والصوماليين والتشاديين وهم 95% من غالبية سكانه”.

وأعاد الكثير من النشطاء نشر هذا المقطع، إذ علق عليه حساب فيصل بن تركي بن فيصل قائلا: “تقرير خطير وثريد رائع يصف مناطق لم يكن أحد يتخيلها بهذه الخطورة والمستوى… جدة واجهة عالمية بأماكنها السياحية والتاريخية وثقافية .. شكراً لكل من يعمل لرفعة الوطن و الحفاظ عليه”.

تقرير خطير و ثريد رائع يصف مناطق لم يكن احد يتخيلها بهذه الخطورة والمستوى …

جدة واجهة عالمية بأماكنها السياحية والتاريخية

وثقافية ..

شكراً لكل من يعمل لرفعة الوطن و الحفاظ عليه شكراً @ZoorBa10 على مجهودك 🙏🏼 https://t.co/JeD0lECaMf — فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) January 22, 2022

كما أعاد الكاتب والمحلل السياسي فيصل ابراهيم الشمري نشر هذا المقطع وقال: “أنا من جدة، وجدة عروس البحر الأحمر جزء مني و من كياني ووجداني..كل ما ذكر في الثرد صحيح ولا يوجد به مبالغات هذه حقيقة يعرفها أهل جدة جميعا. بارك الله في الحكومة السرعة في الهدد..حفنة من الشخصيات و التجار تملك اكثر من 30% من الأراضي زعلانين على سعر السوق 80% من السكان غير سعوديين”.

أنا من جدة و جدة عروس البحر الأحمر جزء مني و من كياني و وجداني كل ما ذكر في الثرد صحيح ولا يوجد به مبالغات هذه حقيقة يعرفها أهل جدة جميعًا. بارك الله في الحكومة السرعة في الهدد. حفنة من الشخصيات و التجار تملك اكثر من ٣٠٪ من الأراضي زعلانين على سعر السوق ٨٠٪ من السكان غير سعوديين. https://t.co/K8BsW8P6cV — فيصل ابراهيم الشمري (@Mr_Alshammeri) January 21, 2022

وكانت أمانة جدة قد قالت: “أزالت أمانة جدة 14 مبنى عشوائياً غير مرخص أقيمت تعدياً دون مستمسكات شرعية على أراض حكومية تتجاوز مساحتها 27 ألف متر مربع في “الحرازات” و”مريخ”.. ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في مراقبة الأراضي والتعديات”.

#أمانة_جدة تستعيد أراضي حكومية بمساحة 27 ألف متر، بنطاق بلدية أبرق الرغامة الفرعية.https://t.co/TrXQfwPTgVpic.twitter.com/wk8TL739B3 — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) January 20, 2022

المصدر: “واس”