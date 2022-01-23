د. عبدالمجيد الجلاَّل: النظام الانتخابي الأمريكي يتآكل تحت وطأة العنصرية!

يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إقرار مشروع قانون في الكونغرس ، يحمي حق الأقليات في التصويت ، وسط معارضة جمهورية شرسة ، بل، وحتى المجازفة بكل رصيده السياسي ، من أجل تمريره .

يتضمن محتوى هذا القانون المُثير للجدل ، حصول الناخبين على بطاقات الانتخاب بالبريد حال طلبها ، ويُحتّم أن يكون التصويت المبكر قبل 15 يوما على الأقل ، من موعد أي انتخابات فيدرالية ، كما يتطلب أوراقا انتخابية ، ويحدد معايير أجهزة التصويت الإلكتروني ، ويمنع الولايات من حرمان المُتهمين الجنائيين ، الذي استكملوا عقوباتهم من التصويت ، ويفرض قيودا جديدة على التبرعات غير المعلن عنها، التي تسمى بـ “الأموال السوداء ، ويجعل عملية تسجيل الناخبين الجدد تلقائية، ويلزم شركات التكنولوجيا ، بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالإعلانات السياسية ، ويقدم دعما حكوميا لصغار المرشحين الذي يعتمدون على أموال التبرعات ، ويهدف إلى إنهاء التلاعب في الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية ، بهدف تحقيق تفوق حزبي !

وقد وافق مجلس النواب على مشروع حق الأقليات في التصويت ، بأغلبية حزبية، مع اعتراض نائب ديمقراطي واحد !

وسوف يُحال هذا المشروع ، إلى مجلس الشيوخ ، الذي يجب أن يوافق بدوره عليه ، قبل أن يصل إلى الرئيس جو بايدن ليوقعه ، ويصبح قانوناً بالفعل. وقد قال الرئيس بايدن : إنه من أجل حماية الديمقراطية ، أنا أؤيد إجراء تغيير في قواعد مجلس الشيوخ ، أيا يكن ، لمنع أقلية من أعضاء المجلس ، بالمضي قدما في منع تمرير هذا القانون ، ووصف ذلك، بالمنعطف المهم في التاريخ الأمريكي ، إذ سيتيح حماية منجزات النضال من أجل الحقوق المدنية ، وضد التمييز العنصري !

من جهة أخرى ، هناك معارضة جمهورية شبه مطلقة لهذا القانون ، الذي يدعمه الديمقراطيون ، وقد وصفه زعيم الأقلية الجمهوري في مجلس النواب ، كيفن مكارثي ، بأنه تحايل سياسي غير مسبوق ، بهدف دعم الديمقراطيين.

كما قال نائب الرئيس الجمهوري السابق، مايك بينس، إنَّ مشروع القانون الذي يطرحه الديمقراطيون يزيد من فرص تزوير الانتخابات ، ويتعارض مع التعديل الدستوري الأول، ويقوض الثقة في انتخاباتنا ، ويفسد إلى الأبد أصوات الناخبين الحقيقيين !

ويصر الجمهوريون ، في الولايات التي يسيطرون عليها ، على إصدار قوانين تحد من الأوقات والأماكن التي يمكن للمواطنين فيها التصويت، بحجة تفادي امكانية حدوث عمليات التزوير التي طالما رددها دونالد ترامب في الأشهر التي تلت هزيمته أمام جو بايدن ، وكانت ولايات جمهورية عديدة في الجنوب الأمريكي ، قد تعهدت بتعديل شروط التصويت، بما يًعقد عمليا وصول الأمريكيين من أصل أفريقي والأقليات بشكل عام إلى صناديق الاقتراع .

ويتهم الديمقراطيون ، أنصار الرئيس السابق ترامب ، بتغيير القواعد الانتخابية لصالحهم في بعض الولايات التي يسيطرون عليها ، بهدف عرقلة حقوق السود وعموم الأقليات في التصويت الانتخابي !

لذا ، يدفع الديمقراطيون ، لجهة إصدار تشريعات لنزع القرارات الخاصة بالتصويت من أيدي حكام الولايات ، واستبدالها بقوانين فيدرالية موحدة للانتخابات !

على كل حالٍ ، يواجه مشروع قانون حماية حق الأقليات في التصويت ، مشكلة أساسية ، قد تمنع تمريره ، إذ هناك قاعدة في مجلس الشيوخ ، تتطلب حصول مشروعات القوانين الكبرى على 60 صوتا لتمريرها، وبوجود 50 ديمقراطيا فقط في المجلس، فهذا يعني ، حاجة الديمقراطيين لتأمين عشرة أصوات من الجمهوريين لتمرير هذا القانون ، وهي مهمة شبه مستحيلة.

خلاصة القول ، النظام الانتخابي الأمريكي ، يتآكل بفعل تأثير المال السياسي ، والمتبرعين الكبار ، والمصالح المتنفذة ، فضلاً عن داء العنصرية ، صوب السود والأقليات ، وهو ما يجعل نظام التصويت ، لا يُعبر في الغالب عن إرادة الناخبين الحقيقية !