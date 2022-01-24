رئيس وزراء تايلاند يزور السعودية لإجراء محادثات على مستوى رفيع مع المملكة لأول مرة منذ 30 عاما

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، سيقوم بزيارة رسمية إلى المملكة الأسبوع القادم ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 30 عاما.

وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته الأحد، أن رئيس الوزراء التايلاندي سيصل إلى السعودية بدعوة من ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء، فيما ستستمر الزيارة لليوم التالي.

وقالت الوزارة إن زيارة رئيس الوزراء التايلاندي للمملكة “تأتي بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصا على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا”.

والمحادثات في المملكة ستكون الأولى بين البلدين على مستوى رفيع منذ أزمة دبلوماسية أثارتها سرقة مجوهرات قبل قرابة 30 عاما ضمن قضية “الماسة الزرقاء”، حيث شهدت العلاقات بين السعودية وتايلاند خلال الفترة بين 1989 إلى 2016 أزمة دبلوماسية بسبب سرقة عامل تايلاندي في المملكة مجوهرات، منها ألماسة زرقاء نادرة، وتزن المجوهرات المسروقة 90 كيلوغراما، قيمتها 20 مليون دولار، سرقت جميعها من قصر الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود في الرياض وتم تهريبها إلى تايلاند في جريمة تسببت في مقتل 18 شخصا بينهم 4 دبلوماسيين سعوديين.