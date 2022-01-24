القيادة الأمريكية الوسطى: منظومة باتريوت بقاعدة الظفرة بأبو ظبي تتصدّى لصاروخين بالستيين

كل الوطن – وكالات: أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى عن اعتراض منظومة “باتريوت” بقاعدة الظفرة بأبو ظبي صاروخين بالستيين فجر اليوم.
وأشارت إلى أن القوات الأمريكية في الظفرة دخلت حالة تأهب قصوى خلال الهجوم واستخدمت الملاجئ.
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