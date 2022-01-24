السعودية تُمدّد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة دون رسوم

كل الوطن – واس: أعلنت السلطات السعودية تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي حتى 31 مارس 2022 بموجب توجيه من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأفادت المديرية العامة للجوازات، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، بأنها بدأت “تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ… 31 مارس 2022″، مضيفة أن هذا الإجراء يأتي إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان.

وأوضح البيان أن هذا التمديد، الذي أصدر القرار بشأنه وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان، جرى “في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية لكوفيد-19، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين… وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية”.

وأضافت المديرية العامة للجوازات أن “التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج”.

وبينت أن الإجراء يشمل أولا “تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ… 31 مارس باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها”.

وينص ثانيا على “تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج المملكة، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ… 31 مارس”.

المصدر: “واس”