الجزائر تعرب عن إدانتها لتوالي الاعتداءات ضدّ السعودية والإمارات

كل الوطن – وكالات: أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها لتوالي الاعتداءات على السعودية والإمارات، مؤكدة تضامنها مع البلدين.

وجاء في بيان الخارجية أن الجزائر إذ تعرب عن شجبها لهذه الأعمال العدائية، فإنها تدعو مجددا إلى تفادي التصعيد وتغليب لغة الحكمة والحوار لتجاوز الخلافات وإيجاد الحلول الكفيلة بضمان مستقبل يسود فيه السلم والأمن والرفاهية لصالح كافة شعوب المنطقة.

وكانت جماعة “أنصار الله” الحوثية أعلنت استهداف مواقع في السعودية والإمارات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأحد، عن تعرض منطقة جازان جنوب المملكة لاعتداء وحشي بصاروخ باليستي نفذه الحوثيون وأسفر عن إصابة شخصين، كما ذكر لاحقا أنه اعترض صاروخا باليستيا أطلق باتجاه ظهران.

وصباح الاثنين أفادت وزارة الدفاع الإماراتية باعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي، ولم يؤد الهجوم إلى سقوط خسائر بشرية.

المصدر: RT